Call of Duty Modern Warfare 3: un'immagine mostra la posizione di tutti i server dedicati

Mentre i giocatori sono alle prese con la versione Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, il cui secondo weekend ha aperto le porte anche agli utenti PC e Xbox, è spuntata sui social un'immagine che svela qual è la posizione di ogni singolo server dedicato in giro per il mondo.

A diffondere queste informazioni è NetDuma, una nota azienda che si occupa di networking e che su X (l'ex Twitter), ha diffuso uno scatto sul quale è possibile individuare la posizione dei server dedicati dello sparatutto di prossima uscita in tutto il globo.

Ecco di seguito l'elenco delle città che ospitano server dedicati di Call of Duty Modern Warfare 3:

Portland

San Francisco

Los Angeles

Salt Lake City

Dallas

Santiago

Atlanta

Amsterdam

London

Chicago

Paris

Columbus

Washington D.C.

Madrid

Miami

Frankfurt

Sao Paulo

Cape Town

Moscow

Helsinki

Riyadh

Bahrain

Singapore

Seoul

Hong Kong

Tokyo

Sydney

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul prossimo capitolo della popolare serie Activision, vi ricordiamo che proprio nel corso degli ultimi giorni è stato annunciato sul Trello degli sviluppatori che in Call of Duty Modern Warfare 3 ci sarà un indicatore della salute ben visibile sull'hud del multiplayer, il quale però non sarà disponibile per tutta la durata della Beta.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 10 novembre 2023, ma l'early access della campagna con i pre-order della versione digitale partirà il 3 novembre 2023.