Call of Duty Modern Warfare 3 includerà tutte le 16 mappe di MW2 (2009) rimasterizzate

Nonostante manchi ancora un giorno alla presentazione ufficiale di Call of Duty Modern Warfare III, sono già molti i dettagli trapelati in rete. I nostalgici, ad esempio, possono guardare al nuovo gioco con ancor più entusiasmo, dal momento che includerà immediatamente al lancio le 16 mappe di Modern Warfare 2 (2009).

L'informazione può essere considerata ufficiale, anche se emerge da un'iniziativa del tutto singolare. Come fanno notare i nostri colleghi di CharlieIntel, inviando i nomi delle singole mappe di Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) al numero di telefono fornito da Sledgehammer Games nell'ambito della campagna marketing, si ottiene una conferma per ognuna di esse.

Alla luce di ciò, è possibile affermare che Call of Duty Modern Warfare 3 includerà le seguenti mappe di Modern Warfare 2 (2009) in versione rimasterizzata, tutte giocabili in 6v6:

Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

S'è parlato spesso del possibile ritorno delle mappe del classico del 2009, essendo state oggetto di leak in passato, oltre che delle pressanti richieste della comunità. Sarà dunque Call of Duty Modern Warfare 3 a realizzare il sogno di tanti giocatori, i quali avranno finalmente l'opportunità di tornare in location iconiche come Favela, Afghan, Quarry e Terminal. Nella lista sono comprese solamente le 16 mappe originali di MW2, non essendoci al momento conferme in merito al ritorno delle mappe originariamente pubblicate tramite DLC.

La presentazione ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, ricordiamo, avverrà a partire dalle 19:30 di giovedì 17 agosto nell'ambito di un evento di Warzone 2.0. Nell'attesa, potete già spulciare le edizioni e i bonus preordine di COD Modern Warfare 3, trapelati in anticipo sulla tabella di marcia.