Call of Duty Modern Warfare 3, incredibile ma vero: trapela in rete il logo del gioco

Quando verrà annunciato Call of Duty Modern Warfare 3? Questa è forse una delle domande più poste dalla community videogiocatrice di tutto il mondo, complice l'avvicinarsi della solita finestra temporale di pubblicazione delle produzioni videoludiche sparatutto targate Activision. Nel frattempo, però, CoD Modern Warfare 3 è al centro di nuovi leak.

Come un fulmine a ciel sereno, con l'utenza in parte distratta dal fatto che tutti stiano giocando ai vecchi CoD nonostante l'uscita di Call of Duty Modern Warfare 3, è apparsa in rete un'immagine del logo del prossimo capitolo di Call of Duty. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che l'origine della diffusione di tali informazioni sia da ricondurre direttamente ad una confezione promozionale di Monster Energy e alla condivisione del contenuto fotografico ad opera dell'utente algebra_sloth via Twitter, nel quale vengono mostrati alcuni dettagli importanti del prossimo titolo di Activision.

Oltre alla presenza del logo, all'interno dell'immagine incriminata è possibile intravedere la figura del Capitano Price e quella di un personaggio misterioso sullo sfondo. Di chi si tratta? Non c'è dato saperlo per il momento, ma il forte legame commerciale esistente tra l'azienda dietro lo sviluppo della saga di Call of Duty e l'azienda nota per i drink energizzanti fa pensare ad un'alta veridicità delle indiscrezioni apparse online.