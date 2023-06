Call of Duty Modern Warfare 3 leak: sono queste le prime immagini del nuovo capitolo?

Ad oggi non conosciamo ancora nulla del prossimo capitolo di Call of Duty, sebbene Activision abbia confermato che si tratterà di un gioco premium e che approderà sugli scaffali di tutti i negozi entro l'anno. Ad anticipare il colosso videoludico è forse stato un leak, il quale sta facendo il giro dei social.

Un utente Twitter ha infatti pubblicato tre diverse immagini che sembrano ritrarre due mappe classiche della serie, Terminal e Scrapyard. A giudicare dagli elementi a schermo nelle immagini della seconda mappa, potrebbe trattarsi di materiale trafugato da una presentazione di Activision, sebbene non vi siano conferme in tal senso. Lo stesso autore dei leak sostiene di non poter confermare o smentire la veridicità degli screenshot, elemento che però lascia intuire che si tratti effettivamente di scatti rubati. In ogni caso non è possibile al momento conoscere la verità e bisognerà attendere che gli sviluppatori facciano un primo passo per scoprire se il tanto atteso Call of Duty del 2023 sia o meno Modern Warfare 3.

Nel frattempo i fan stanno già sognando e associano alla comparsa di Scrapyard un possibile ritorno di Verdansk in Call of Duty Warzone 2.0, visto che la vecchia mappa della serie faceva parte dell'arena del battle royale.

Per chi non lo sapesse, Tom Henderson sostiene che il nuovo COD sarà proprio Modern Warfare 3 e un ipotetico leak ha già svelato quali saranno le date della Beta.