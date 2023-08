Call of Duty Modern Warfare 3: leak svela la keyart prima dell'annuncio ufficiale

Nell'attesa che Activision tolga ufficialmente i veli a Call of Duty 2023 con un evento in programma all'interno di Call of Duty Warzone 2.0, emerge online la keyart del nuovo capitolo della celeberrima serie sparatutto.

Condivisa su Twitter dall'utente Earthbound_Fan, la keyart di Call of Duty 2023 è disponibile a questo indirizzo. Come potete ben osservare, il titolo in questione sarà proprio Call of Duty Modern Warfare 3, come è già stato ampiamente anticipato dai precedenti leak e rumor.

Interessante subito notare il cambio di colore che farà da sfondo alla campagna marketing del gioco. A differenza del predecessore, Modern Warfare 3 sembra accogliere il rosso per fare da sfondo alla sua caratterizzazione estetica e 'iconografica'. Una seconda immagine visionabile all'interno del link, inoltre, ci conferma la presenza del capitano John Price, volto storico del franchise che di certo non ha bisogno di presentazioni per i fan della sotto-serie di Modern Warfare.

Al momento non abbiamo una data specifica per il reveal di Modern Warfare 3, ma sappiamo che il gioco sarà rivelato al pubblico con un evento durante la nuova Stagione di Call of Duty Warzon 2.0, cominciata proprio nella giornata di oggi mercoledì 2 agosto. Restiamo sintonizzati per ricevere ulteriori aggiornamenti da parte di Activision sul prossimo capitolo di Call of Duty sviluppto da Sledgehammer Games.