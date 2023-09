Call of Duty Modern Warfare 3: un leak svela la Limited Collector's Box con tanti gadget

Walmart ha svelato in anticipo la Limited Collector's Box di Call of Duty Modern Warfare 3, confezione esclusiva del retailer che in aggiunta propone anche un bundle con una copia del gioco, in alternativa è disponibile anche la singola confezione con box.

Call of Duty Modern Warfare 3 Limited Collector's Box Propone, nella versione venduta da Walmart, una copia fisica del gioco, la Collector Box, una placca di Ghost, un poster metallico Zombie, otto spille e quattro cartoline, il prezzo consigliato sembra essere di 149.99 dollari negli Stati Uniti ma questo dettaglio è ancora da confermare e non è escluso che il prezzo indicato dal leaker sia un semplice placeholder provvisorio.

Al momento Activision Blizzard non ha ancora annunciato questa edizione del gioco, non è chiaro se sia una esclusiva della celebre catena americana o se sia reperibile anche presso altri store, magari con contenuti diversi.

Call of Duty Modern Warfare 3 esce il 10 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, il 5 ottobre alle 18:00 Activision mostrerà il multiplayer di COD Modern Warfare 3 mentre il giorno successivo prenderà il via la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 prima su PlayStation e in seguito anche su PC e Xbox.