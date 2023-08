Call of Duty Modern Warfare 3: leak potrebbe aver svelato le armi al lancio

I rumor che circolano attorno a Call of Duty Modern Warfare 3 sono numerosi in questo periodo e, dopo che un leak ha svelato in anteprima la keyart di CoD Warfare 3 prima ancora dell'annuncio ufficiale, stavolta sembra toccare al roster delle armi previste al lancio del gioco.

Stando all'utente Much-Draft_2778 su Reddit, la lista delle armi trapelate attraverso il datamining sarebbe la seguente:

Fucili d'assalto : Bushmaster ACR in 5.56, Bushmaster ACR in .300 Blackout, Heckler & Koch G36, CZ BREN 2 Ms in 7.62×39, CZ 805 BREN in 5.56, FN F2000, QBZ-95 in 5.8x42, QBZ 97 NSR Gen 3 in 5.56

: Bushmaster ACR in 5.56, Bushmaster ACR in .300 Blackout, Heckler & Koch G36, CZ BREN 2 Ms in 7.62×39, CZ 805 BREN in 5.56, FN F2000, QBZ-95 in 5.8x42, QBZ 97 NSR Gen 3 in 5.56 Fucili da battaglia : Bushmaster ACR in .450 Bushmaster, CZ BREN 2 BR in 7.62×51, MCX Spear(XM7)

: Bushmaster ACR in .450 Bushmaster, CZ BREN 2 BR in 7.62×51, MCX Spear(XM7) Fucili per tiratori scelti : ACR DMR in 5.56, CZ BREN 2 PPS, Heckler & Koch SL8, Kalashnikov SVK

: ACR DMR in 5.56, CZ BREN 2 PPS, Heckler & Koch SL8, Kalashnikov SVK Mitragliatrici : FN EVOLYS, Heckler & Koch MG36, Bullpup PKP Pecheneg, PKP Pecheneg, QJB-95 LSW

: FN EVOLYS, Heckler & Koch MG36, Bullpup PKP Pecheneg, PKP Pecheneg, QJB-95 LSW Pistole : Glock 21, Beretta 93R, RSh-12, Micro Uzi

: Glock 21, Beretta 93R, RSh-12, Micro Uzi Fucili a pompa : Due armi dal nome non identificato

: Due armi dal nome non identificato Fucili mitragliatori : Colt Model 635, LWRC SMG-45, CZ SCORPION EVO 3, Heckler & Koch UMP, Uzi, Uzi Pro

: Colt Model 635, LWRC SMG-45, CZ SCORPION EVO 3, Heckler & Koch UMP, Uzi, Uzi Pro Fucili da cecchino : Steyr HS .50 M1, SVCh

: Steyr HS .50 M1, SVCh Equipaggiamento letale : PFM-1 mine

: PFM-1 mine Killstreaks: Dispositivo acustico a lungo raggio, Coltello a serramanico AeroVironment

Trattandosi di un leak, non ci sono ancora conferme, né smentite ufficiali, ma un ulteriore rumor suggerisce che Call of Duty Modern Warfare sarà annunciato il 17 Agosto. Se così fosse, non ci resta che attendere per verificare cosa verrà mostrato.