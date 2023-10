Call of Duty Modern Warfare 3 leak: trapelano in rete video del gameplay

Il Call of Duty Next, l'evento dedicato al futuro dello sparatutto di Activision, è alle porte. Con l'approssimarsi della diretta, però, cominciano a spuntare in rete i primi video leak del gameplay di Call of Duty Modern Warfare 3.

Presumibilmente, i contenuti che stanno circolando nel web in queste ore saranno presto rimossi. Per adesso, a riportarli sono alcuni utenti su Reddit. Possiamo intravedere brevemente le mappe e, soprattutto, alcune delle armi che potremo imbracciare, fra cui:

Caucasus Reflex Sight

RB Crotalus Assault Stock

Rival-C Clearshot Barrel

40 Round Mag

Monolithic Suppressor

Sapphire-12 Laser

XRK Edge BW-4 Handstop

Il filmato trapelato mostra numerose altre armi, con le schermate di dettaglio da cui trarre statistiche relative al danno, alla cadenza di fuoco, alla gittata, alla precisione e altro.

Naturalmente, al momento è presto per saltare a particolari conclusioni sul gameplay del gioco e sull'efficacia delle armi rispetto a come le si vedono nel video. Ne sapremo indubbiamente di più al COD Next programmato per oggi, 5 ottobre, alle 18.00.

A breve, inoltre, comincerà la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, mentre la versione finale del gioco è prevista arrivare il 10 novembre 2023. Non resta che attendere dettagli ufficiali da Activision per saperne di più su questo terzo episodio della popolarissima serie di videogiochi sparatuttto.