Call of Duty Modern Warfare 3: Makarov è pronto a colpire nel nuovo trailer

Come suggerito dal teaser che ha svelato la data di lancio di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision si appresta a pubblicare diversi filmati di approfondimento sulla storia, sul gameplay e sui contenuti del kolossal FPS in arrivo a fine anno su PC e console. Il prossimo trailer sarà interamente dedicato a Makarov.

Il filmato che i ragazzi di Sledgehammer Games promettono di pubblicare a breve sarà perciò incentrato su Makarov e sulle fosche macchinazioni portate avanti da questo losco figuro nello scenario fantapolitico ideato da Infinity Ward con l'originario MW3.

Il filo conduttore tra il vecchio e il nuovo Modern Warfare 3 sarà quindi rappresentato dalle attività che dovremo svolgere per contrastare le azioni di Makarov impersonando i membri della Task Force dissidente: il compito affidato ai giocatori sarà perciò quello di combattere sui molti fronti aperti in tutto il globo nel bel mezzo della terza guerra mondiale scatenata, appunto, da Makarov e dai suoi sodali.

Il prossimo trailer di COD Modern Warfare 3 con protagonista Makarov verrà trasmesso a partire dalle ore 16:00 italiane di domani, mercoledì 9 agosto, su YouTube e sui canali social ufficiali di Activision. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Sledgehammer e dei tanti studi di Activision che stanno contribuendo allo sviluppo di questo atteso sparatutto, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come pure su PS4 e Xbox One. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento su quando inizia l'Accesso Anticipato alla campagna di COD Modern Warfare 3.