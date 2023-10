Call of Duty Modern Warfare 3: nel multiplayer ci sarà un indicatore della salute

Nel corso della serata, i giocatori di Call of Duty Modern Warfare 3 hanno appreso di un'importante novità in arrivo nella versione finale dello sparatutto e che non è purtroppo disponibile nel corso della Beta.

Sul Trello ufficiale del gioco, ossia il portale sul quale molte software house permettono agli utenti di tenere traccia sia delle novità in arrivo che dei bug noti, è stata segnalata un'importante aggiunta che riguarderà il multiplayer classico. Sembrerebbe infatti che tra i piani di Sledgehammer Games vi sia quello di arricchire l'interfaccia di gioco con un indicatore della salute, il quale permetterà al giocatore di sapere esattamente quanti HP gli restano prima dell'eliminazione. Si tratta sicuramente di una novità particolare per via del TTK (ossia il Time To Kill, il tempo necessario ad uccidere il nemico) molto basso, ma che è comunque superiore rispetto al precedente capitolo per via dell'aumento della salute di tutti gli operatori in gioco.

In attesa di scoprire come sarà questo particolare indicatore e se sarà effettivamente utile averlo sotto gli occhi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare un'occhiata al resoconto della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, che abbiamo giocato per un bel po' durante il primo weekend di prova.