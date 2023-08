Call of Duty Modern Warfare 3 non esce su Xbox One? Indizi dal sito ufficiale Xbox

Mentre fervono i preparativi per il Reveal Mondiale di Call of Duty Modern Warfare 3, la community s'interroga sull'assenza di Xbox One dalla rosa di piattaforme riportate dai curatori del sito ufficiale di Xbox.

La scheda in lingua inglese del portale verdecrociato di Microsoft che precede la presentazione 'in grande stile' del prossimo, attesissimo capitolo della serie sparatutto di Activision non cita in nessun passaggio Xbox One. Ad alimentare i dubbi degli appassionati per il mancato arrivo di COD Modern Warfare 3 su Xbox One (ancora da confermare) è il riquadro con le informazioni dettagliate sul rating e, appunto, sulle console destinate ad accogliere il nuovo kolossal FPS di Sledgehammer Games: in esso, infatti, vengono citate solo ed esclusivamente le piattaforme della famiglia Xbox Series X|S.

È però importante precisare che la pagina in questione risulta essere poco più di un placeholder, proprio in funzione dell'imminente infornata di dettagli e chiarimenti sul gameplay in arrivo con il World Reveal previsto per il 17 agosto. Sempre per il 17 agosto, a rigor di logica, dovremmo assistere all'apertura ufficiale della scheda di COD Modern Warfare 3 su Microsoft Store (come pure su PlayStation Store).

In attesa di chiarimenti da parte della casa di Redmond e di Activision, ricordiamo che il team PlayStation ha già confermato (seppure in via indiretta) la natura cross-gen di Call of Duty Modern Warfare 3 inserendo nel video dedicato a Makarov un riferimento sia a PlayStation 5 che a PS4.