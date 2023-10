Call of Duty Modern Warfare 3 non è ancora uscito ed è già pieno di cheater

La Beta di Call of Duty Modern Warfare è iniziata il 6 ottobre scorso e come da copione, il primo weekend Beta è stato preso d'assalto dai cheater, con giocatori che lamentano la presenza di troppi "bari", utenti scorretti che puntano solo a rovinare il divertimento.

Ci sono cheater in grado di vedere attraverso i muri e altri che sono fortissimi e in grado di mettere in atto una serie di trucchi e scorrettezze per uccidere facilmente gli avversari. Ma come è possibile?

Secondo CharlieIntel questi cheater starebbero giocando con una console modificata ma in realtà questa tesi non sembra possibile dal momento che Sony bloccherebbe l'accesso all'online a chiunque provi a giocare con una PS4 o PS5 con software modificato.

Non è chiaro come mai la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 si sia riempita di cheater in pochissime ore, resta da capire se avverrà lo stesso quando apriranno i server delle versioni PC e Xbox durante il prossimo weekend.

