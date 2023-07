Call of Duty Modern Warfare 3: pare che Activision lo abbia mostrato ai giocatori NBA

Mentre gli insider continuano a sostenere che non manchi molto all'annuncio ufficiale di Call of Duty 2023, il quale potrebbe chiamarsi Modern Warfare 3, sembrerebbe che Activision stia mostrando il gioco ad una ristretta cerchia di vip.

Stando alle ultime testimonianze, alcuni giocatori della NBA avrebbero assistito ad una versione demo dello sparatutto in occasione della NBA Summer League che si è tenuta a Las Vegas. Occorre precisare che non si tratta solo di rumor, poiché circolano sui social gli scatti fotografici che mostrano la stanza allestita da Activision per la presentazione, in cui si vedono chiaramente anche gli schermi con il nuovo logo di Call of Duty. Come se non bastasse, alcuni dei giocatori NBA hanno confermato tramite i propri account social di aver visto il gioco.

Nella sala allestita dal colosso videoludico vi erano anche alcune postazioni di prova, ma queste hanno permesso ai partecipanti di giocare esclusivamente a Call of Duty Warzone 2.0 e non di provare con mano il nuovo capitolo.

Per chi non lo sapesse, non si tratta della prima volta in cui accade qualcosa di simile, visto che già in passato Activision ha mostrato in anteprima i nuovi Call of Duty a calciatori, giocatori di basket e altri sportivi.

Prima di lasciarvi ai tweet che mostrano il luogo in cui si è tenuta la presentazione, vi ricordiamo che qualche settimana fa sono spuntate in rete le prime immagini di COD 2023.