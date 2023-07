Call of Duty Modern Warfare 3 permetterà di utilizzare gli operatori e le skin di MW2?

Siamo ormai abituati al fatto che i bundle in vendita nel negozio di Call of Duty siano tutti compatibili con Warzone e con un solo episodio premium della serie. Con Modern Warfare 3, però, le cose potrebbero cambiare.

Nel corso delle ultime ore stanno spuntando in rete alcune voci di corridoio in merito ai contenuti del capitolo di COD in uscita entro la fine dell'anno ed una di queste indiscrezioni riguarda proprio la 'retrocompatibilità' degli oggetti acquistati in Modern Warfare 2. Stando a quanto riportato dal noto account Twitter Modern Warzone, il nuovo titolo permetterà di utilizzare operatori, armi ed altri elementi cosmetici acquistati in MW2.

Se ciò dovesse essere confermato da Activision, significherebbe non solo che per la prima volta avremo subito a disposizione una ricca collezione di skin ed operatori, ma anche che parte dell'arsenale coinciderà con quella dell'attuale capitolo. Tale eventualità potrebbe anche confermare in parte il fatto che il gioco fosse in origine inteso come un'espansione di Modern Warfare 2, per poi essere trasformato dagli sviluppatori in un capitolo premium e stand alone.

In attesa di scoprire se questi rumor siano o meno affidabili, vi ricordiamo che Activision potrebbe aver confermato che COD 2023 si chiami Modern Warfare 3 a causa di una violazione di copyright. Sapevate inoltre che Call of Duty Modern Warfare 3 è stato mostrato ai giocatori NBA?