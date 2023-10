Call of Duty Modern Warfare 3, quanto pesa la beta su PS5? Fate spazio sull'SSD

I fan di tutto il mondo lo attendevano da diverso tempo: si avvicina il momento in cui sarà possibile provare con mano quanto realizzato da Activision con Call of Duty Modern Warfare 3. Dopo le prime informazioni sulle date e sull'orario della beta di Call of Duty Modern Warfare 3, è ora di scoprire quanto spazio servirà sull'SSD di PS5.

A rispondere all'annosa domanda ci ha pensato nientepopodimeno che l'account Twitter/X di PlayStation Game Size il quale, puntuale come un orologio svizzero, ha rilasciato maggiori dettagli su quelli che saranno i GB da scaricare per il Beta Pack 1 ed il Beta Pack 2 del nuovo capitolo della serie. La possibilità di giocare in anticipo a Call of Duty Modern Warfare prima dell'uscita si fa sempre più concreta, complice l'arrivo del mese di ottobre.

Ma iniziate a fare spazio sull'SSD di PS5: il Beta Pack 1 di Modern Warfare 3 peserà 24.831GB sulla console ammiraglia di casa Sony. A tutto questo, inoltre, bisognerà aggiungere 1MB di Beta Pack 2 del titolo, utile a verificare che l'utente abbia le licenze necessarie per poter accedere alla prova in anteprima del prodotto. Si tratta di un peso in GB non eccessivo, ma è arrivato comunque il momento di preparare la propria macchina da gaming per lanciarsi a capofitto nella mischia degli scontri a fuoco. Siete interessati a ciò che Activision ha confezionato quest'anno per i propri fan. Call of Duty Modern Warfare 3 prova a cambiare il gameplay, ma ci riuscirà?