Call of Duty Modern Warfare 3 è un portento! Primo posto in UK per le vendite di novembre

Mentre ci avviciniamo alla fine di un mese caratterizzato da fatti di cronaca più o meno divertenti, come nel caso della battuta di "Kratos" ai TGA che ha infastidito gli sviluppatori di Cod Modern Warfare 3, arrivano nuovi dati sul campione di casa Activision. Call of Duty continua a fare incetta di importanti traguardi nell'industria.

Nello specifico, l'autorevole fonte internazionale GamesIndustry ha rilasciato nuovi dati sull'andamento videoludico nel mese di novembre: Call of Duty Modern Warfare 3 è il gioco più venduto del mese passato. Sorprende ben poco tale successo, soprattutto a fronte di un continuo supporto al suo ultimo progetto con le novità della Stagione 1 Blackcell di CoD Modern Warfare 3 e Warzone. CoD è al primo posto della classifica del Regno Unito per le vendite del titolo in fisico e digitale, ma che dire per le restanti nove posizioni?

Call of Duty Modern Warfare 3; EA Sports FC 24; Hogwarts Legacy; Spider-Man 2; Super Mario Bros Wonder; Football Manager 24; Assassin's Creed Mirage; Mario Kart 8 Deluxe; Nintendo Switch Sports; Grand Theft Auto 5.

Tra avventure intramontabili come GTA 5, che a distanza di dieci anni continuano a dominare i mercati internazionali, e le più grandi uscite di fine ottobre come Spider-Man e Super Mario, il mese di novembre è stato caratterizzato da grandi esperienze videoludiche.