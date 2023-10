Call of Duty Modern Warfare 3: preload della Open Beta disponibile su PC e Xbox

A partire da domani, giovedì 14 ottobre, i giocatori potranno lanciarsi nella Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, ma la versione di prova del nuovo sparatutto di Activision e Sledgehammer sarà preso anche tra chi non ha effettuato il preordine.

Come ci viene confermato da un nuovo post di Activision su X/Twitter, il preload della Open Beta di call of Duty Modern Warfare 3 è ora disponibile per gli utenti PC e Xbox. Iniziando a scaricare il client sin da ora, non perderete nemmeno un istante prima di poter provare con mano la nuova esperienza curata dagli autori di Call of Duty Vanguard, Call of Duty Advanced Warfare e Call of Duty WWII. Gli sviluppatori ci tengono inoltre a ricordare che la Beta integrerà il crossplay, permettendo così a giocatori di diverse piattaforme di sfidarsi a vicenda sul campo di battaglia.

Vi ricordiamo che la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation da domani 12 ottobre a partire dalle ore 19:00 fino alla stessa ora del 13 ottobre. Gli utenti PC e Xbox avranno necessariamente bisogno di un codice per poter accedere a questa prima fase della Beta. In seguito, la fase di test diventerà accessibile dal 14 al 16 ottobre per tutti gli utenti che vorranno provare con mano il nuovo sparatutto di Activision.

Stando ad un recente leak, in Call of Duty Modern Warfare 3 ci saranno anche le armi di COD Advanced Warfare.