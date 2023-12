Call of Duty Modern Warfare 3: provatelo gratis questo weekend, ecco date e contenuti

Call of Duty Modern Warfare 3 è un portento per Activision, con il titolo che sta soddisfacendo a pieno il publisher dal punto di vista delle vendite. Se siete tra coloro che invece non hanno acquistato lo sparatutto, ma stanno valutando l'idea di farlo, potreste volergli dare una chance con l'imminente periodo di prova gratuito.

Come annunciato da Activision sul blog ufficiale di Call of Duty e sui suoi canali social, durante questo fine settimana si terrà un periodo di accesso gratuito a Call of Duty Modern Warfare 3 su PC e console PlayStation e Xbox, con cui sarà possibile saggiare con mano le potenzialità dello sparatutto bellico curato da Sledgehammer Games.

Giusto in tempo per le vacanze, potrete provare Call of Duty Modern Warfare 3 durante il periodo di prova gratuito dal 14 al 18 dicembre. Durante questi giorni potrete testare una varietà di contenuti presenti nel comparto multiplayer online, a partire dalle mappe classiche come Highrise, Rust, Terminal, Afghan, Shipment e la nuova mappa Meat, e passando per le modalità di gioco Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination. Avrete inoltre la possibilità di immergervi nelle esperienze proposte dalle modalità Zombie e Guerra Terrestre.

