Call of Duty Modern Warfare 3 esce anche su PS4 e Xbox One?

Mentre fervono i preparativi per la presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3, fissata per la giornata del 17 agosto 2023 nell'ambito di un evento in-game di Warzone 2.0, è stata fatta chiarezza sulle piattaforme di destinazione del gioco - vista e considerata la confusione venutasi a creare nelle ore passate.

Nei giorni che precedono il reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 è venuta a crearsi un po' di confusione in merito alle console di destinazione del gioco. Tutta "colpa" del Microsoft Store, che ha inserito Modern Warfare 3 nel proprio listino indicando Xbox Series X|S come unica piattaforma, scordandosi dunque di Xbox One. Il tutto mentre la concorrenza di Sony, in un video caricato sul proprio canale ufficiale di YouTube, indicava COD Modern Warfare 3 come in arrivo anche su PS4, oltre che su PlayStation 5.

Ma allora, Call of Duty Modern Warfare 3 dove esce?

Potete stare tranquilli, dopo il caos la casa di Redmond è immediatamente corsa ai ripari correggendo la dicitura sul Microsoft Store e assicurando che il gioco arriverà anche su Xbox One. La stessa informazione è stata ottenuta, in maniera indipendente, anche da IGN USA, dunque non avete nulla di cui preoccuparvi.

Alla luce di ciò, possiamo affermare una volta per tutte che Call of Duty Modern Warfare 3 uscirà il 10 novembre 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, esattamente come i suoi immediati predecessori. Nonostante l'attuale generazione stia per spegnere la sua terza candelina, Activision e sette (!) team che lavorano sull'FPS non intendono dunque abbandonare le vecchie ma inossidabili PS4 e Xbox One, che campeggiano ancora in milioni e milioni di case.

Il reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, ribadiamo, è fissato per la giornata di giovedì 17 agosto all'interno di COD Warzone 2.0. L'evento, battezzato Assedio Shadow, prenderà il via alle 19:30 con un assalto aereo allo Zaya Observatory, occupato dal gruppo Konni. I videogiocatori dovranno mettere al sicuro le armi chimiche prima che sia troppo tardi e verranno ricompensati con diversi oggetti, tra cui una nuova arma di base, tutto trasferibile in Modern Warfare III grazie al programma Carry Forward.