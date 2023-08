Call of Duty Modern Warfare 3: quando inizia l'Accesso Anticipato della campagna?

Call of Duty Modern Warfare 3 è stato annunciato ufficialmente e arriverà il prossimo 10 novembre 2023 sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali. Ma quand'è che si potrà iniziare a giocare la campagna?

Al momento non vi sono informazioni ufficiali in merito all'Early Access della campagna, ma possiamo dare un'occhiata ai vecchi leak per farci un'idea della data d'uscita esatta della versione in accesso anticipato della modalità single player del nuovo capitolo della serie di sparatutto. Tornando alle anticipazioni di qualche settimana fa, gli insider avevano previsto con precisione la data d'uscita e, di conseguenza, è improbabile che abbiano fatto errori con l'Accesso Anticipato, che dovrebbe permettere ai giocatori di iniziare la nuova avventura della Task Force 141 il 2 novembre 2023.

Ovviamente non conosciamo alcun dettaglio sulle modalità d'accesso a questa particolarità, ma possiamo ipotizzare che potranno giocare la campagna in anticipo solo coloro i quali acquisteranno una delle versioni digitali più costose del titolo (tutte ad eccezione della standard, in parole povere), in maniera simile a quanto accaduto con COD MW2.

Aspettando un annuncio ufficiale da parte di Activision, vi ricordiamo che in Call of Duty Modern Warfare 3 potrebbe tornare lo slide cancel.