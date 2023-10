COD Modern Warfare 3: quando inizia l'Accesso Anticipato della campagna?

Siete in attesa di poter giocare la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3? Scopriamo il giorno e l'ora esatti in cui sarà possibile avviare la modalità storia grazie all'Early Access.

Per chi se lo stesse chiedendo, i giocatori potranno dare il via alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 a partire dal prossimo giovedì 2 novembre 2023 alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Occorre però specificare che l'Accesso Anticipato non sarà disponibile per tutti i giocatori. Potranno usufruire di questo bonus esclusivamente gli utenti che hanno effettuato il preordine di una qualsiasi versione digitale dello sparatutto. In poche parole, se avete prenotato l'edizione su disco del nuovo Call of Duty dovrete attendere il giorno ufficiale del lancio, che è fissato al 10 novembre 2023.

Ovviamente nella settimana di Early Access non sarà possibile accedere alle altre componenti del gioco, quindi bisognerà comunque aspettare il day one per provare la nuova modalità Modern Warfare Zombies o il multiplayer classico.

In attesa di poter giocare la nuova avventura di Price, Ghost e soci, vi ricordiamo che Activision ha annunciato un'inaspettata collaborazione tra Call of Duty Modern Warfare 3 e Giorgione Orto e Cucina, di cui probabilmente vedremo un video a breve.