Call of Duty Modern Warfare 3, ci siamo quasi: reveal col prossimo evento in Warzone 2

Da alcuni giorni a questa parte sappiamo che il reveal di CoD Modern Warfare 3 avverrà a breve in Warzone 2, come suggerito dai canali social ufficiali che alludevano ad un evento nella prima metà di agosto per mostrare al mondo intero Call of Duty Modern Warfare 3. Ma quando si terrà questa presentazione in pompa magna?

Fino a pochissimo tempo fa l'annuncio di Call of Duty Modern Warfare 3 sembrava vicino, come confermato da Sledgehammer, ma adesso è realtà: l'evento di CoD Warzone 2 si terrà il 2 agosto, in occasione del reveal legato alla prossima Season di Warzone. L'appuntamento è dietro l'angolo e manca davvero poco all'occasione che, come segnalato attraverso i canali social ufficiali del Blog di Call of Duty, sarà a tempo limitato.

"Entrate in Call of Duty: Warzone per vivere il reveal mondiale di Call of Duty 2023 in un evento a tempo limitato. Unisciti ai ranghi della Compagnia Ombra per affrontare le forze Konni e bloccare la minaccia delle armi chimiche prima che sia troppo tardi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sull'imminente reveal".

Come detto poco sopra, tale comunicazione giunge in via ufficiale dalle pagine del Blog del mondo Call of Duty. Siete pronti al grande evento? Manca davvero poco alla giornata che segnerà un momento fondamentale per i fan di CoD, grazie al fatto che Activision presenterà il prossimo capitolo della serie e le novità introdotte con esso.