Call of Duty Modern Warfare 3, regalo gratis per Xbox Series X|S: di cosa si tratta?

Il lancio del prossimo capitolo della saga dello sparatutto in prima persona di Activision si avvicina: il team ha alzato le aspettative del proprio pubblico e, dopo aver avuto modo di giocare la beta di Call of Duty Modern Warfare 3, vi è una grande attesa in quest'ultimo progetto del franchise senza tempo che ha fatto la storia degli FPS.

Mentre si concretizza sempre di più il lancio del gioco su tutte le piattaforme, però, è giunta una notizia molto importante per i fan del titolo che porteranno avanti la propria avventura sulle console ammiraglie di casa Microsoft: un nuovo sfondo dinamico a tema Call of Duty Modern Warfare 3 è arrivato su Xbox Series X|S. L'informazione, segnalata prontamente dall'account "Game Pass Tracker on X", è stata divulgata in via ufficiosa tramite un post sulla piattaforma social capitanata da Elon Musk che mostra lo sfondo utilizzabile da tutti i giocatori in tutta la sua bellezza.

Dopo che la Task Force 141 di CoD Modern Warfare 3 è entrata in azione del trailer della campagna, è arrivato il momento per il capitano Price di giungere sulle schermate home di tutti i fan in possesso di una delle ultime due console della casa di Redmond. Avete già messo a scaricare lo sfondo dinamico perfetto per ogni fan di Call of Duty Modern Warfare 3? Non c'è tempo da perdere: il momento di scendere sul campo di battaglia si fa sempre più vicino.