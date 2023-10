Call of Duty Modern Warfare 3 è un remake o un gioco nuovo?

Per via del nome identico e della presenza di mappe provenienti dai precedenti capitoli della serie, c’è molta confusione tra gli utenti in merito al nuovo Call of Duty Modern Warfare 3: si tratta di un remake del vecchio titolo di Infinity Ward o di un gioco completamente nuovo?

La risposta è molto semplice: Call of Duty Modern Warfare 3 è un titolo nuovo, che funge da terzo capitolo della serie reboot iniziata nel 2019. La campagna inizierà infatti dove si è interrotta lo scorso anno e sarà la prima volta nella storia di Call of Duty che un episodio fungerà da sequel del suo diretto predecessore.

A non essere del tutto nuove saranno le mappe 6 contro 6 del multiplayer classico: in questo caso, parliamo di 16 arene riprese direttamente dall’originale Modern Warfare 2 e rimasterizzate dal punto di vista grafico. Le mappe della modalità Guerra Terrestre, invece, non saranno altro che porzioni dell’Urzikstan, lo scenario che vedremo sia in Warzone che in Modern Warfare Zombies.

Un altro elemento peculiare del gioco riguarda il Carry Forward, una funzionalità grazie alla quale i giocatori potranno utilizzare nel titolo qualsiasi operatore, progetto o arma sbloccati in Modern Warfare 2.

Insomma, si tratta di un capitolo nuovo che però include numerosi elementi dei vecchi capitoli. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra prova della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.