Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered nel 2021 in esclusiva temporale PlayStation?

Da mesi si rincorrono rumor sul futuro di Call of Duty: dapprima abbiamo avuto quelli sul nuovo capitolo principale, che sembrerebbe essere il problematico COD Vanguard di Sledgehammer, poi sono arrivati quelli sulla remastered del multiplayer di Modern Warfare 2.

Una situazione piuttosto fumosa, dal momento che non abbiamo ancora ottenuto conferme, alla quale sono andati ad aggiungersi altri rumor, stavolta messi in giro da TheMW2Ghost, un leaker che ha acquisito un certo grado di fiducia rivelando correttamente e in anticipo oggetti ed eventi di gioco. Secondo le sue fonti, Activision starebbe programmando il lancio di Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered nel corso del 2021, con tanto di accordo con Sony per un'esclusiva temporale di un mese sulle piattaforme PlayStation, esattamente come già avvenuto con Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered l'anno scorso.

Le sue fonti hanno parlato del secondo trimestre dell'anno come finestra di lancio, ma il leaker non è del tutto sicuro di questo dettaglio, nonostante ritenga che l'uscita sia comunque prevista nel corso del 2021. Chiaramente non possiamo confermare quanto riferito da TheMW2Ghost, trattandosi di informazioni non ufficiali, tuttavia non ci stupiremmo affatto se Activision stesse davvero pensando di proseguire l'opera di rimasterizzazione della saga di Modern Warfare già cominciata nel 2016.