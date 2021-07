Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered: Activision ha rotto il contratto con Sony?

Secondo quanto riportato dall'insider MW2Ghost, Activision Blizzard avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con Sony per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered, titolo non ancora annunciato ma di cui l'insider conferma l'esistenza.

Secondo le parole dell'insider, la rottura dell'accordo tra PlayStation e Activision riguarderebbe solamente Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered e non altri titoli della serie, i quali continueranno a godere di contenuti in esclusiva temporale sulle piattaforme PlayStation.

Nel 2020, come ricorderete, Activision ha pubblicato Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered inizialmente solo su PS4 e in seguito su altri sistemi, con Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered invece il publisher punta a rendere disponibile il gioco su tutte le piattaforme in contemporanea.

Stando a MW2Ghost, Call of Duty Modern Warfare 3 Campaign Remastered potrebbe essere venduto in bundle con Call of Duty Slipstream, il nuovo episodio "regolare" della saga in arrivo a fine anno e annunciato presumibilmente ad agosto con uno speciale evento di Call of Duty Warzone.

Difficile capire come stiano effettivamente le cose, a molti sembra strano che Activision abbia deciso di mettere da parte un ricco contratto di collaborazione solamente per poter pubblicare in contemporanea l'edizione rimasterizzata della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3.