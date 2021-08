Call Of Duty Modern Warfare 3 Remastered non si farà? Parla Activision

Nel corso del 2021 sono stati diversi i rumors che davano per certa l'esistenza di una remastered della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 3, il capitolo uscito originariamente alla fine del 2011 che concluse la serie originale prima del reboot realizzato da Infinity Ward nel 2019.

Sebbene alcune voci addirittura consideravano Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered un'esclusiva temporale PlayStation, Activision non aveva mai parlato ufficialmente del possibile ritorno di Modern Warfare 3. Almeno fino ad ora. E quanto pare bisogna riporre nel cassetto ogni speranza di rivedere in azione il celebre titolo: interpellato sulla questione da GameSpot, un portavoce di Activision ha infatti negato l'esistenza della remastered, smentendo tutti i rumors che si sono diffusi negli scorsi mesi.

"Una remastered di Modern Warfare 3, che si tratti della campagna o del multiplayer, non esiste. Tutti i report che affermano il contrario sono falsi", questo il breve commento del portavoce che sembra così porre definitivamente fine sulla questione. Considerata l'esistenza delle remastered dedicate ai primi due capitoli, nulla vieta che in futuro Activision possa ripensarci e concludere così la riproposizione della vecchia trilogia, tuttavia i piani dell'azienda virano adesso verso tutt'altra direzione. Di certo le voci sul futuro di Call of Duty non sono mai in silenzio: si è parlato anche di COD Black Ops Cold War Zombie Chronicles 2 in sviluppo, ma l'insider Tom Henderson non esclude che questo ipotetico DLC possa essere collegato al prossimo capitolo della serie, nome non confermato COD Vanguard e per il momento mai mostrato ufficialmente da Activision.