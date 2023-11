Call of Duty Modern Warfare 3: parte il review bombing, ma sul gioco sbagliato

Non è più un segreto, la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 è la più breve di tutta la serie e, complici anche alcune mancanze, sono in tanti a non essere soddisfatti dopo averla completata durante l’Accesso Anticipato. Qualcuno ha quindi deciso di dare il via al review bombing, ma qualcosa è andato storto.

Dal momento che il gioco non è ancora uscito ufficialmente, non è possibile ancora pubblicare recensioni su Metacritic o altri portali e bisognerà attendere che arrivi la versione completa con tanto di multiplayer e Zombies per dare giudizi. Molti utenti probabilmente non conoscono questa dinamica e, distrattamente, stanno invadendo con le valutazioni negative il vecchio Call of Duty Modern Warfare 3 (quello uscito nel 2011). Il bello è che in tantissimi non hanno notato questo piccolissimo dettaglio e si sono uniti agli altri in questa crociata.

Sebbene Metacritic abbia confermato che verrà effettuata una ‘pulizia’ delle recensioni del vecchio sparatutto, pare che in molti stiano continuando a recensire il gioco sbagliato, facendo crollare la media voti del titolo di 12 anni fa.

In attesa di scoprire quando il problema verrà definitivamente risolto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3.