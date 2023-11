Call of Duty Modern Warfare 3 è già scontato per il Black Friday, ma non in Italia

Walmart ha scontato Call of Duty Modern Warfare 3 negli Stati Uniti per il Black Friday, avvenimento in realtà piuttosto inusuale considerando che il gioco è uscito meno di due settimane fa, solitamente i Call of Duty annuali vengono esclusi dalle offerte del Black Friday poiché pienamente capaci di vendere un gran numero di copie a prezzo pieno.

Al momento, Walmart è l'unica catena americana a scontare Call of Duty Modern Warfare 3 di dieci dollari, il gioco costa dunque 60 dollari al posto dei consueti 69.99 dollari mentre per quanto riguarda l'Europa, il nuovo COD viene venduto al regolare prezzo di listino.

Activision ha annunciato livelli di coinvolgimento da record per Call of Duty Modern Warfare 3 ma non ha svelato le vendite al lancio e nemmeno gli incassi generati dal nuovo Modern Warfare. Sappiamo però che nel Regno Unito, il gioco ha venduto il 25% in meno di Call of Duty Modern Warfare II sul mercato retail.

E mentre Activision continua a supportare Call of Duty Modern Warfare III e Call of Duty Warzone, si parla già del prossimo COD in uscita nel 2024, secondo un report il gioco sarà un episodio della serie Black Ops, ambientato durante la Guerra del Golfo nei primi anni '90.