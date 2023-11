Call of Duty Modern Warfare 3, la Season 1 è qui: quanto pesa la 1.34 su PS4 e PS5?

L'attesa si fa sentire, ma ogni giorno che passa si concretizza sempre di più la sua uscita: la Season 1 di Call of Duty Modern Warfare 3 si avvicina. Mancano ancora un po' di giorni al suo approdo e, mentre Sledgehammer fa sapere che ci saranno novità sul Matchmaking di Call of Duty Modern Warfare 3, dal mondo Sony giungono alcuni cambiamenti.

Nella giornata di oggi 30 novembre 2023, i database PlayStation hanno accolto la patch 1.34 di Call of Duty Modern Warfare 3 su PlayStation 4 e PlayStation 5. L'aggiornamento è giunto a distanza di pochi giorni dall'attesa Season 1, prevista per il prossimo 6 dicembre. Manca quindi una settimana circa al lieto inizio e, proprio in virtù di tale occasione, le due macchine da gioco di casa Sony hanno dato il via alle danze con un nuovo update da scaricare. Ma quanto pesa questo nuovo aggiornamento?

Come monitorato dall'account Twitter/X di PlayStation Game Size, la nuova mole di GB richiesti dalle due versioni del gioco ammontano rispettivamente a 67.214 GB per la 1.34 di Call of Duty Modern Warfare 3 e a 129.985 GB per la 01.034.000 su PS5. Si tratta di una quantità di dati non indifferente, ma siete pronti a preparare le vostre macchine da gioco per scoprire tutte le novità che giungeranno nell'arco dei prossimi giorni? Manca davvero poco alla Season 1 di Call of Duty; impazienti di tornare sul campo di battaglia e vincere con la nuova Stagione? Allora vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a tutti i trucchi per vincere in multiplayer su Call of Duty Modern Warfare 3.