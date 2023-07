Call of Duty Modern Warfare 3, sei tu? Dal reveal all'Alpha Testing, gli ultimi leak

Stando a un noto insider, l'annuncio di COD Modern Warfare 3 sarebbe davvero vicino. Le 'gole profonde' di Insider-Gaming confermano queste indiscrezioni e le rilanciano con ulteriori leak che precedono quello che, a loro giudizio, è il sempre più imminente reveal del nuovo capitolo di Call of Duty.

Gli informatori anonimi della redazione di Insider-Gaming spiegano infatti che Activision avrebbe intensificato i lavori su "HailStrom", il nome in codice dietro al quale si dovrebbe nascondere l'Alpha Testing interno di COD Modern Warfare 3 (a sua volta indicato dai leaker con la sigla 'Jupiter').

Il client dell'Alpha Testing dovrebbe pesare all'incirca 20GB, a giudicare dalle anticipazioni condivise in queste ore dai curatori del portale social di PlayStationGameSize. Tornando alle indiscrezioni su HailStrom, i leaker contattati da Insider-Gaming ritengono che l'annuncio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 dovrebbe arrivare a inizio agosto, accompagnato dai consueti approfondimenti della stampa di settore sulle novità che interesseranno il gameplay, la storia, la grafica e i contenuti di questo atteso sparatutto.

Stando a quanto precisato dai leaker interpellati da Tom Henderson, COD Modern Warfare 3 dovrebbe vedere la luce il 10 novembre del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una settimana di accesso anticipato per la Campagna da parte degli acquirenti in preordine delle edizioni speciali e di diverse fasi di Beta testing da tenersi nei weekend tra il 6 e il 16 ottobre. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi lasciamo alle ultime anticipazioni su Call of Duty 2024 ambientato durante la Guerra del Golfo.