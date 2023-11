Call of Duty Modern Warfare 3, Sledgehammer parla del matchmaking: 'ci saranno novità'

L'ultimo capitolo della saga di Call of Duty è ormai sulla piazza da qualche settimana e, benché l'interesse sia perlopiù focalizzato sul ritorno di Shipment in Call of Duty Modern Warfare 2 con una playlist speciale e sul futuro generale del brand, Sledgehammer ha rilasciato una dichiarazione sul sistema di Matchmaking di CoD Modern Warfare 3.

Nella fattispecie, il team di sviluppo alle prese con la realizzazione dell'ultimo Call of Duty come parte dell'organico di Activision ha pubblicato un comunicato presso la sezione QA organizzato con la community. In tale occasione, la software house ha parlato di quello che per molti giocatori è un tema alquanto spinoso: il tanto criticato e dibattuto "Skill Based Matchmaking" di Call of Duty.

"Sappiamo che c'è molto interesse per l'esperienza di matchmaking, in particolare per il modo in cui l'abilità contribuisce alla creazione di lobby e partite. Per noi non c'è niente di più importante dell'esperienza di gioco dei giocatori, e il matchmaking ne è una parte importante. Lavoriamo al nostro sistema da oltre dieci anni e continuiamo a dedicare molto tempo ed energia al miglioramento del processo di matchmaking [...]".

Come specificato poco sotto dallo stesso team, tale meccanismo di inserimento dei giocatori nelle lobby online considera diverse variabili: latenza, tempo di ricerca e abilità sono tra i fattori più importanti per la creazione di una sessione multigiocatore, sebbene Sledgehammer abbia dichiarato che ve ne sono altri (non meglio specificati). "Parlare di questo argomento in dettaglio può essere difficile [...]. Non vediamo l'ora di farlo nelle prossime settimane, dopo il lancio della Stagione 1, e faremo anche parte delle nostre discussioni continue con la comunità". Non ci resta che attendere maggiori informazioni in arrivo. Prima di quel momento, però, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato ai trucchi migliori per vincere nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3.