Call of Duty Modern Warfare 3: un trailer svela la prima skin esclusiva PlayStation

Stanno emergendo sempre più dettagli su Call of Duty Modern Warfare 3, di cui conosciamo ora anche la skin che approderà esclusivamente su PlayStation e che sarà gratis per chi prenoterà lo sparatutto.

Sulla pagina ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 sul PlayStation Store americano è apparso un mini-gioco, il quale chiede ai giocatori di trovare la combinazione di una cassaforte. Una volta trovate le tre cifre e sbloccata la serratura, si potrà assistere ad un breve filmato che mostra in azione Lockpick, l'operatrice che si potrà sbloccare esclusivamente preordinando il gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il filmato lascia intendere che la soldatessa mascherata verrà affiancata da uno speciale coltello, ma non sappiamo se ci saranno altri progetti nel bundle per gli utenti Sony.

Con tutta probabilità, nel corso dei prossimi mesi assisteremo a qualcosa di simile a quanto accaduto con Modern Warfare 2 con Oni. Non è da escludere infatti che le skin alternative di Lockpick verranno distribuite all'inizio di ogni stagione con pacchetti esclusivi per gli abbonati a PlayStation Plus.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che un trailer ha svelato tutte le mappe della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.