Call of Duty Modern Warfare 3: quali sono i Twitch Drop della Beta? Lo svela Activision

Tra le tante sorprese e gli annunci del Call of Duty Next trovano spazio anche i Twitch Drop, le ricompense riscattabili da chi guarderà gli streaming della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 sin dalla fase in anteprima su PlayStation 5 e PS4.

Il primo fine settimana della fase di beta testing organizzata da Sledgehammer, infatti, si terrà in esclusiva sulle piattaforme Sony di questa e della passata generazione, con tantissimi appassionati dello sparatutto di Activision che attendono con impazienza di parteciparvi e di assistere su Twitch alle partite dei propri creatori di contenuti preferiti.

Anche per questo, il publisher e sviluppatore statunitense si riaffaccia sulle pagine del portale ufficiale della serie di Call of Duty per svelare i Twitch Drop previsti per tutta la durata della Beta di COD Modern Warfare 3, già a partire dalla fase in accesso anticipato su PlayStation che si concluderà il 10 ottobre.

Nell'elenco delle ricompense previste dagli spettatori degli streaming di COD MW3 su Twitch troviamo la schermata di caricamento speciale 'Desk Decor', il ciondolo 'K1LLF33D', la skin 'Let's Fight' e il progetto per arma 'Dangerful'. Per potervi accedere, basterà collegare il proprio ID Activision all'account Twitch e guardare gli streaming della Beta rispettivamente per trenta minuti, un'ora, due ore e quattro ore.

Nel caso in cui non riusciate a raggiungere la 'quota oraria' stabilita per riscattare questi bonus ingame di Call of Duty Modern Warfare 3 nel corso della fase in accesso anticipato della Beta su PlayStation, non disperate: i test multiplayer riprenderanno dal 12 al 14 ottobre per i preordini su PC e Xbox e dal 14 al 16 ottobre con l'Open Beta, di conseguenza le occasioni per sbloccare i Twitch Drop non mancheranno di certo.

