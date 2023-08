Quando esce Call of Duty Modern Warfare 3? Ecco la data di lancio ufficiale

Dopo aver ironizzato sui leak di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision si affaccia sui social per annunciare la data d'uscita ufficiale del prossimo, attesissimo capitolo dell'iconica serie sparatutto.

Ad accompagnare l'annuncio della data di commercializzazione di COD Modern Warfare 3 troviamo l'immancabile teaser confezionato da Activision per alzare ufficialmente il sipario sul nuovo atto della saga FPS.

Il filmato mostra il logo ufficiale di MW3 e ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro che i ragazzi di Sledgehammer Games, e di tutte le altre software house interne ad Activision impegnate in questo mastodontico progetto, stanno svolgendo per concretizzare la visione creativa e ludica del prossimo atto di Call of Duty: nelle scene immortalate nel teaser si può intravedere la sagoma di alcuni dei personaggi che andranno a tratteggiare l'esperienza da vivere nella campagna principale e nelle arene del comparto multiplayer.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Da qui ai prossimi giorni, presumibilmente, scopriremo tutti i dettagli sul gameplay, sui contenuti e sulle sfide affrontate da Activision per evolvere questa serie: nel frattempo, date un'occhiata al teaser e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.