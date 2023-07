Call of Duty Modern Warfare 3: uscita, Beta, accesso anticipato, tutto quello che sappiamo

Dopo una lunga serie di rumor e leak, Activision ha finalmente deciso di confermare che sarà proprio Call of Duty Modern Warfare 3 il titolo ufficiale del prossimo capitolo della serie. Ma cos’altro sappiamo sul nuovo Call of Duty?

Quando esce Call of Duty Modern Warfare 3?

Call of Duty Modern Warfare 3 è su Game Pass al lancio?

Call of Duty MW3 Beta e Early Access

In base a quanto riferito da Call of Duty Modern Warfare 3 esce il 10 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. Le varie edizioni non sono ancora state rese note. Attenzione perché questa data deve ancora essere confermata, così come le piattaforme suppportate.dal momento che Activision Blizzard non è ancora di proprietà di Microsoft e dunque la casa di Redmond non può in alcun modo decidere in autonomia. Tuttavia l'acquisizione di Activision dovrebbe essere ufficializzata a breve e chissà che a quel punto non ci possano essere sorprese legate al debutto del nuovo COD su Xbox Game Pass il giorno del lancio.

Pur non avendo informazioni ufficiali su quelle che saranno le date della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 (immancabile per qualsiasi capitolo di COD) e sulla finestra di lancio del gioco, possiamo ripescare un vecchio leak di Tom Henderson che, a questo punto, possiamo reputare più che affidabile. Secondo l’insider, la versione di prova in esclusiva PlayStation si terrà fra il 6 ed il 10 ottobre 2023, invece i test saranno aperti a tutti tra il 12 ed il 16 ottobre 2023, ossia una settimana dopo.



Sempre nel leak di Henderson si cita anche il ritorno dell’Accesso Anticipato alla campagna, una trovata che ha avuto un discreto successo con il precedente capitolo e che Activision ha deciso di reiterare l’iniziativa con Modern Warfare 3, che secondo le anticipazioni permetterà ai giocatori di vivere la nuova storia dal 2 novembre 2023. Possiamo quindi ipotizzare che l’uscita del gioco sia fissata alla settimana successiva.

Multiplayer

Nel corso delle ultime settimane sono apparse in rete tantissime anticipazioni per quello che riguarda le modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 3, di cui abbiamo visto alcuni scatti che ritraevano le mappe Terminal e Scrapyard. Parlando di modalità, l'unica novità di rilievo di cui parlano i rumor è la modalità Guerra, mentre in riferimento ai perk sono apparsi alcuni dettagli in merito a Ninja, uno dei più amati dai videogiocatori. Sempre secondo i rumor, il sistema delle specialità sarà quello classico, quindi non rivedremo il peculiare meccanismo introdotto in MW2 che prevedeva lo sblocco dei perk nel corso della partita, in base al tempo trascorso o all'andamento dell'utente.

Zombies

Ormai Activision ha abituato i suoi utenti ad avere sempre capitoli premium di Call of Duty con tre diverse componenti: la storia, il multiplayer e la coop. In questo caso, sembrerebbe che gli sviluppatori abbiano accantonato le Spec Ops, non particolarmente apprezzate dal pubblico, che verranno quindi rimpiazzate dal ritorno di Zombies. Anche qui si tratta di rumor e speculazioni, ma gli insider sono convinti che l’amatissima cooperativa a base di non morti farà parte del pacchetto e che si tratterà di un’esperienza molto simile a quella vista in Black Ops Cold War. Se così fosse, assisteremo all’arrivo di una sorta di Outbreak 2.0 in cui potremo eliminare mangiacervelli in mappe molto ampie (magari le stesse della modalità Guerra) e completare obiettivi di vario genere.

Storia

Purtroppo non si sa assolutamente nulla sul comparto narrativo di Call of Duty Modern Warfare 3, ma il titolo è sufficiente per far comprendere che si tratti di un sequel diretto di MW2 (quello del 2022). Dopotutto la campagna si chiudeva con un video-cliffhanger che lasciava poco spazio all’immaginazione e quindi siamo sicuri che entro la fine dell’anno torneremo a vestire i panni dei membri della leggendaria Task Force 141, che dovrà vedersela con pericolosissimi terroristi. A tal proposito, è data quasi per certa la presenza di una missione simile o identica all’indimenticabile ‘No russian’ (in italiano ‘Niente russo’) dell’originale Modern Warfare 2.

Retrocompatibilità bundle di COD MW2

Chi avesse ancora qualche dubbio sul fatto che Modern Warfare 3 sia un sequel diretto dell’ultimo capitolo si convincerà scoprendo che, per la prima volta in assoluto nella serie, tutti gli operatori, le armi e le skin del vecchio gioco saranno perfettamente compatibili. Questo aspetto, confermato dagli stessi sviluppatori nel corso delle ultime ore, non fa che dare l’assoluta certezza sul fatto che si tratti di un prodotto creato in continuità con MW2. In passato si vociferava infatti che il COD del 2023 potesse essere un DLC a pagamento, ma probabilmente Activision ha cambiato idea e ha voluto trasformare MW3 in un capitolo stand alone, senza però rinunciare agli elementi in comune con il predecessore. Dobbiamo quindi aspettarci il ritorno di tutti i personaggi e le armi, ai quali ovviamente se ne aggiungeranno altri.