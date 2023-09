Call of Duty Modern Warfare 3 valutato dall'ESRB: sangue, zombi, parolacce e bong!

Di ritorno dalla dimensione horror di Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies, volgiamo lo sguardo in direzione dell'ESRB per scoprire degli interessanti particolari sul kolossal sparatutto di Activision.

Con il rating dell'ESRB, gli specialisti dell'ente statunitense preposto alla classificazione e alla certificazione dei videogiochi mettono in luce i contenuti più 'sensibili' della stratificata offerta ludica confezionata dalle sussidiarie di Activision impegnate nello sviluppo di COD Modern Warfare 3.

La scheda ESRB del 'nuovo' MW3 conferma la valutazione "Mature M 17+" (corrispondente al rating PEGI 18 europeo) e sottolinea la presenza di 'sangue e gore, violenza intensa, linguaggio scurrile e uso di droghe'. Superato il preambolo introduttivo che descrive in maniera sintetica l'esperienza di gioco tipica di ogni Call of Duty, la descrizione offertaci dall'ESRB entra nel merito dei contenuti più maturi della campagna.

Per non mostrare il fianco agli spoiler eviteremo di riprendere i passaggi più 'sensibili' delle missioni principali, limitandoci a riportare la descrizione delle attività da svolgere nella modalità Zombie e dei momenti più maturi: "In alcune modalità, i giocatori possono sparare agli zombi ed eseguire attacchi finali sui nemici, spesso con conseguente decapitazione e/o smembramento degli stessi con grandi effetti di schizzi di sangue che accompagnano tali sequenze. Il gioco include anche abiti, distintivi e loghi che raffigurano la cannabis, oltre a un'animazione con il personaggio intento a fumare marijuana da un bong e soffiare il fumo in faccia a un avversario. Le parole 'fan***o' e 'me**a' si ripetono nel corso del gioco".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Call of Duty Modern Warfare 3 che prova a cambiare il gameplay.