Call of Duty Modern Warfare 3 vende meno di MW2 in UK, 72% delle copie vendute su PS5

Come sta andando il lancio di Call of Duty Modern Warfare 3? I primi dati arrivano dal Regno Unito e parlano di vendite in calo del 25% rispetto a quelle di Call of Duty Modern Warfare II (uscito nel 2022), solo per quanto riguarda il mercato fisico.

Dati che non devono stupire dal momento che il mercato digitale è in continua espansione, inoltre come emerso nelle scorse ore Call of Duty Modern Warfare 3 ha rotto Internet in Gran Bretagna, mettendo sotto stress l'infrastruttura di provider come EE, BT e Virgin Media O2, generando un traffico superiore rispetto a quello visto al lancio di Fortnite OG e inferiore solo a quello della partita di Premiere League del 15 febbraio scorso tra tra Arsenal e Manchester City.

Per quanto riguarda poi la suddivisione per piattaforme, la maggior parte delle copie fisiche sono state vendute su PlayStation 5 (72% del totale) con Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S aggregate) al 20% e il restante 8% appannaggio di PS4. Sul mercato retail, Call of Duty è una vera potenza di fuoco per PlayStation, dal prossimo anno però la partnership tra COD e Sony non sarà più in essere, vedremo dunque se questo aspetto cambierà gli equilibri del mercato.