Call of Duty Modern Warfare 3: il video di Makarov ricorda la data del Reveal Mondiale

Il nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare 3 dedicato a Makarov offre al team di Sledgehammer Games l'opportunità di immergerci nelle atmosfere del prossimo, attesissimo capitolo della serie sparatutto targata Activision.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria di Activision che guida lo sviluppo della prossima odissea FPS di COD prende spunto dal canovaccio narrativo steso da Infinity Ward con l'originario MW3 per tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica da vivere nei panni dei membri della Task Force dissidente.

Il gruppo speciale di soldati che dovremo guidare in battaglia sarà chiamato a combattere sui molti fronti aperti dai sodali di Makarov dopo lo scoppio della terza guerra mondiale. Il trailer dedicato a Makarov è però solo il primo dei tanti approfondimenti che Activision pubblicherà da qui alle prossime settimane per sviscerare ogni dettaglio sul gameplay e sui contenuti di COD Modern Warfare 3.

Sempre nel video incentrato su Makarov ci viene ricordato che il Reveal Mondiale di Call of Duty Modern Warfare 3 avverrà giovedì 17 agosto, presumibilmente con un evento mediatico pieno di informazioni e sorprese riguardanti la campagna principale, il comparto multiplayer e le innovazioni grafiche previste dalla prossima 'reinterpretazione attualizzata' di MW3.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Activision, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 è previsto al lancio per il 10 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come pure su PS4 e Xbox One.