Call of Duty Modern Warfare 3 in video: il multiplayer non ha più segreti

Dopo aver mostrato in azione la Task Force 141 in un video gameplay di COD Modern Warfare 3, il team di Sledgehammer Games alza il sipario sui ricchi contenuti che andranno a impreziosire l'esperienza multiplayer del prossimo, attesissimo capitolo della serie di Call of Duty.

Il video diario confezionato dal team Sledgehammer ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dalla sussidiaria di Activision per attualizzare le 16 mappe di lancio di MW2 (2009), un'opera di 'modernizzazione contenutistica' che punta a elevare l'esperienza grafica e ludica dei fan della serie.

L'obiettivo dichiarato dei ragazzi di Sledgehammer è infatti quello di "creare un'esperienza di gioco soddisfacente che offra il meglio delle moderne meccaniche di gameplay, con un pizzico di nostalgia". In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi dagli autori californiani nel ridare forma ad ambientazioni iconiche come Favela, Terminal e Skidrow.

Sin dal lancio, il comparto multigiocatore di COD Modern Warfare 3 proporrà 16 mappe principali 6vs6 e 4 mappe Ground War. Nel corso della Stagione 1 sono inoltre previste 3 nuove mappe 6vs6, alle quali andranno ad aggiungersi ulteriori 3 mappe durante la Season 02.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e delle immagini sulle mappe multiplayer, non prima però di ricordarvi che Call of Duty Modern Warfare 3 sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete saperne di più sull'esperienza di gioco tratteggiata da Sledgehammer, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Call of Duty Modern Warfare 3 e i cambiamenti al gameplay.