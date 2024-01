Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: come funziona lo Skill Based Matchmaking?

Nel corso delle ultime ore sono stati rivelati da Activision alcuni importanti dettagli sullo Skill Based Matchmaking, una delle feature più chiacchierate di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone. Bisogna però sapere che l'abilità dei giocatori non è l'unico e solo parametro sul quale si basa la ricerca di avversari ed alleati.

Abbiamo infatti appurato che il grado di abilità di un giocatore influisce nella ricerca, ma il sistema tiene in considerazione molti altri fattori. Uno di questi è la connessione, poiché ritrovarsi in match con altri utenti con ping diverso dal nostro potrebbe avere conseguenze negative sull'esperienza di gioco. Non meno rilevante è il tempo richiesto per iniziare a giocare: in fase di matchmaking, quindi, si fa in modo che l'abbinamento sia il più veloce possibile. Altro elemento di rilievo nella ricerca di altri giocatori è il filtro attivo delle playlist, senza considerare che il sistema prende in considerazione anche quali sono le modalità e le mappe giocate di recente dall'utente.

Vi sono poi altri elementi legati all'hardware e alle impostazioni che incidono su quali altri giocatori vengono assegnati alle lobby: stiamo parlando del sistema di controllo (mouse e tastiera oppure controller), del dispositivo in uso (PC o console) e della chat vocale (attiva o disattiva).

Activision ha anche chiarito una volta per tutte che non vi è alcun meccanismo che abbina diversamente i giocatori che hanno acquistato le skin più costose con quelli che invece utilizzano i costumi e gli operatori gratuiti. Si tratta infatti di speculazioni che non trovano alcun tipo di riscontro con quello che è l'effettivo funzionamento del matchmaking di Call of Duty.

