Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: come sbloccare tutti gli operatori gratis

Proprio come nei precedenti capitoli, anche Call of Duty Modern Warfare 3 include una serie di sfide il cui completamento permette di sbloccare senza costi aggiuntivi una nutrita schiera di personaggi da usare sia nel multiplayer che in Zombies e Warzone.

Ecco di seguito l'elenco completo degli operatori di Call of Duty Modern Warfare 3 con i consigli su come sbloccarli:

Bantam: per sbloccare questo personaggio occorre eseguire una mossa finale in una qualsiasi partita multiplayer. Per chi non lo sapesse, le mosse finali si eseguono tenendo premuto il tasto per l'attacco corpo a corpo mentre si sta alle spalle del nemico

per sbloccare questo personaggio occorre eseguire una mossa finale in una qualsiasi partita multiplayer. Per chi non lo sapesse, le mosse finali si eseguono tenendo premuto il tasto per l'attacco corpo a corpo mentre si sta alle spalle del nemico Scorch: questo operatore si sblocca completando tre diversi contratti in una sola partita della modalità Zombies

questo operatore si sblocca completando tre diversi contratti in una sola partita della modalità Zombies Alpine: l'operatrice in questione si può sbloccare eseguendo tre eliminazioni da accovacciati nella stessa partita multiplayer online, in qualsiasi modalità

l'operatrice in questione si può sbloccare eseguendo tre eliminazioni da accovacciati nella stessa partita multiplayer online, in qualsiasi modalità Enigma: chi vuole aggiungere questo personaggio alla collezione deve eseguire tre uccisioni in modalità mirino nella stessa partita multigiocatore. Probabilmente sbloccherete Enigma senza accorgervene

chi vuole aggiungere questo personaggio alla collezione deve eseguire tre uccisioni in modalità mirino nella stessa partita multigiocatore. Probabilmente sbloccherete Enigma senza accorgervene Byline: per sbloccare questo operatore bisogna invece far fuori tre avversari con una mitraglietta e senza mirare in un'unica partita multiplayer online. Se avete difficoltà a completare la sfida, montate tutti gli accessori che rendono l'arma più precisa in questa modalità di fuoco

per sbloccare questo operatore bisogna invece far fuori tre avversari con una mitraglietta e senza mirare in un'unica partita multiplayer online. Se avete difficoltà a completare la sfida, montate tutti gli accessori che rendono l'arma più precisa in questa modalità di fuoco Ripper: si tratta di un altro operatore da sbloccare grazie alla modalità Modern Warfare Zombies, visto che richiede l'eliminazione di 100 non morti in una sola partita

si tratta di un altro operatore da sbloccare grazie alla modalità Modern Warfare Zombies, visto che richiede l'eliminazione di 100 non morti in una sola partita Raptor: probabilmente l'operatore più difficile da sbloccare, Raptor richiede cinque uccisioni con granata a frammentazione in una sola partita multigiocatore online. Il trucco sta nel calcolare il tempo giusto per far sì che la granata esploda all'impatto, così da non lasciare scampo al bersaglio

probabilmente l'operatore più difficile da sbloccare, Raptor richiede cinque uccisioni con granata a frammentazione in una sola partita multigiocatore online. Il trucco sta nel calcolare il tempo giusto per far sì che la granata esploda all'impatto, così da non lasciare scampo al bersaglio BBQ: questo barbuto personaggio si ottiene eliminando tre nemici sotto l'effetto dell'equipaggiamento tattico in un unico match multiplayer online. In poche parole, stordite i nemici con una flashbang e fateli fuori fino al completamento della sfida

questo barbuto personaggio si ottiene eliminando tre nemici sotto l'effetto dell'equipaggiamento tattico in un unico match multiplayer online. In poche parole, stordite i nemici con una flashbang e fateli fuori fino al completamento della sfida Jet: altra sfida non particolarmente complessa, poiché richiede che si eliminino cinque diversi operatori nemici con un fucile di precisione nella stessa partita multigiocatore. Provate con il fucile di precisione delle classi predefinite, sufficientemente potente da abbattere qualsiasi nemico con un solo colpo, a prescindere dalla parte del corpo colpita

altra sfida non particolarmente complessa, poiché richiede che si eliminino cinque diversi operatori nemici con un fucile di precisione nella stessa partita multigiocatore. Provate con il fucile di precisione delle classi predefinite, sufficientemente potente da abbattere qualsiasi nemico con un solo colpo, a prescindere dalla parte del corpo colpita Riptide: per sbloccare questo misterioso personaggio occorre eliminare un nemico con un Missile Cruise nel multiplayer classico, in qualsiasi modalità. Vi consigliamo di passare alle scorestreak e di partecipare alle modalità ad obiettivi, così da avere maggiori probabilità di ottenere il missile

per sbloccare questo misterioso personaggio occorre eliminare un nemico con un Missile Cruise nel multiplayer classico, in qualsiasi modalità. Vi consigliamo di passare alle scorestreak e di partecipare alle modalità ad obiettivi, così da avere maggiori probabilità di ottenere il missile Swagger: questa semplice sfida chiede di eliminare dieci operatori nemici con una mitragliatrice leggera nel corso di una sola partita multiplayer

questa semplice sfida chiede di eliminare dieci operatori nemici con una mitragliatrice leggera nel corso di una sola partita multiplayer Corso: il personaggio in questione si ottiene completando la missione della campagna intitolata Reattore

il personaggio in questione si ottiene completando la missione della campagna intitolata Reattore Pathfinder: questo operatore si sblocca al completamento di Luogo dello schianto, una delle missioni della campagna

questo operatore si sblocca al completamento di Luogo dello schianto, una delle missioni della campagna Doc: per questo operatore basta portare a termine la missione Edificio Bersaglio della campagna

per questo operatore basta portare a termine la missione Edificio Bersaglio della campagna Jabber: è sufficiente completare la missione Pericolo Ravvicinato della campagna single player

è sufficiente completare la missione Pericolo Ravvicinato della campagna single player Lockpick: si sblocca automaticamente con l'acquisto del gioco in versione PlayStation

Avete già letto la nostra guida con le migliori impostazioni di Call of Duty Modern Warfare 3 su PS5 e Xbox?