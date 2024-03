Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: quali sono le novità della Stagione 3?

Dopo aver dato una rapida occhiata alla modalità Bootcamp di COD Warzone che introdurrà i bot, passiamo in rassegna tutte le sorprese e i ricchi contenuti in arrivo negli universi sparatutto di Call of Duty Modern Warfare 3 e COD Warzone con la Stagione 3 ormai prossima a partire su PC, PlayStation e Xbox.

Partiamo allora dalle novità che interesseranno le lobby multiplayer di Modern Warfare 3. Nell'ampio ventaglio di contenuti previsti dagli sviluppatori delle sussidiarie di Activision troviamo l'elenco che comprende le sei mappe core della Stagione 3, di cui tre nuove di zecca, una rimasterizzata e due riproposte dai punti di interesse di Vondel e Rebirth Island.

Spazio anche a diverse modalità di gioco inedite come Cattura la Bandiera, Minefield, One in the Chamber e, più avanti nella stagione, Scorta e Vortex. La Season 3 farà da sfondo anche a nuovi perk, oltre alla Mina Tattica EMD e al visore notturno migliorato.

Per quanto riguarda COD Warzone, invece, le innovazioni più importanti sono certamente rappresentate dal ritorno di Rebirth Island e dalle modalità inedite di Resurgence, come pure all'arrivo degli Scanner Biometrici, dei Display Intelligenti e di modifiche al sistema deputato a gestire le stazioni delle armi dislocate sulla mappa.

Chi è alla ricerca di esperienze a tinte horror avrà inoltre l'opportunità di proseguire la storia di Dark Aether nella modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3, con i giocatori che saranno chiamati a cimentarsi in una sfida di salvataggio su larga scala dopo che la dottoressa Jansen è entrata in una nuova e terrificante regione dell'Etere Oscuro. Parallele e complementari a queste attività ci saranno poi le battaglie da combattere sullo sfondo del paesaggio infernale apertosi con la Terza Frattura, all'interno del quale poter completare nuove sfide per raccogliere tre schemi inediti. I più temerari potranno servirsi degli equipaggiamenti sbloccati dai nuovi schemi per affrontare Rainmaker, il Signore della Guerra.

Il lungo elenco delle novità della Stagione 3 di Call of Duty prosegue con Warzone Mobile: la versione 'tascabile' del kolossal sparatutto di Activision ha una progressione unificata con le sfide di Modern Warfare 3 e Warzone. I giocatori avranno poi l'occasione di fare un tuffo nei ricordi con la mappa Rust, che andrà ad aggiungersi al roster delle ambientazioni insieme alle modalità battle royale Plunder e Buy Back.

D'accordo, ma quando avrà inizio la Stagione 3? Il rollout del corposo aggiornamento che porterà in dote i contenuti, le migliorie, le aggiunte e le tante ottimizzazioni promesseci da Capcom con la Season 3 avrà ufficialmente inizio alle ore 17:00 italiane di mercoledì 3 aprile e coinvolgerà tutti i giocatori di COD Warzone e Call of Duty Modern Warfare 3 su PC, PlayStation e Xbox.

