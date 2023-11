Call of Duty Modern Warfare 3 x The Walking Dead: leak anticipa la collaborazione

Nel mentre i giocatori gioiscono per la rimozione della skin più odiata di Call of Duty Modern Warfare 3, un leak anticipa l'arrivo di una nuova collaborazione che Activision pare abbia stretto con una delle serie televisive più amate.

Spulciando tra i file degli ultimi aggiornamnti di Call of Duty Modern Warfare 3, i dataminer hanno trovato riferimenti sia a Rick Grimes che a Michonne, entrambi personaggi noti di The Walking Dead. Le informazioni trapelate, diffuse dal noto dataminer HeyImAlaix, suggeriscono che sia Rick Grimes che Michonne arriveranno nel prossimo futuro in Modern Warfare 3 come Operatori, probabilmente come parte di un evento crossover per promuovere The Walking Dead: The Ones Who Live.

The Walking Dead: The Ones Who Live è lo show spin-off di The Walking Dead, ambientato dopo l'arco narrativo della serie principale, e in cui Andrew Lincoln, Danai Gurira e Pollyanna McIntosh torneranno ad interpretare i propri personaggi. La prima Stagione debutterà il 25 febbraio 2024, come confermato nel recente teaser trailer dedicato a The Ones Who Live.

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partnership ma, considerando l'affidabilità del dataminer in questione, sembrano esserci pochi dubbi al riguardo. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che, a partire dal 22 e fino al 27 novembre, si terrà il primo weekend con XP doppi di Call of Duty Modern Warfare 3.