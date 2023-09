Call of Duty Modern Warfare 3 è su Xbox Game Pass al lancio?

Call of Duty Modern Warfare 3 è il prossimo gioco della serie COD di Activision Blizzard in uscita il 10 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S: ma Call of Duty MW3 è su Game Pass al lancio oppure no?

La risposta a questa domanda è purtroppo negativa, in quanto non ci sono piani per pubblicare Call of Duty Modern Warfare 3 su Xbox Game Pass, PC Game Pass o altri servizi in abbonamento (come PlayStation Plus Extra o Premium) al day one. Questo ovviamente non vuol dire che il gioco non possa arrivare su Game Pass nel prossimo futuro, al lancio però non ci sarà.

Call of Duty Modern Warfare 3 è l'ultimo gioco della serie con il marketing in esclusiva su PlayStation, il contratto che lega Call of Duty a Sony sta per scadere e non sembrano esserci possibilità di rinnovo, inoltre il brand passerà presto sotto l'ala di Microsoft non appena l'acquisizione di Activision verrà conclusa, a quel punto si apriranno numerosi scenari riguardo il debutto di COD su Game Pass.

Secondo un rumor, Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà presto su Xbox Game Pass, anche se al momento non ci sono ancora conferme in merito.