Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie è gratis free to play o si paga?

Zombie è una delle modalità più amate di Call of Duty Modern Warfare 3, del resto i non morti hanno sempre il loro fascino e Zombie è da sempre una delle modalità di gioco più popolari di COD, qui riproposta in una versione espansa, arricchita e aggiornata con tante novità.

Ma Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie è gratis oppure no? Sono in molti a farsi questa domanda e purtroppo la risposta è negativa: Zombie non è free to play e non si può scaricare gratis, dunque per giocare con la modalità Zombies di COD MW3 bisogna necessariamente acquistare il gioco completo per PC, PlayStation o Xbox.

Sono in molti a criticare questa scelta di Activision Blizzard, la mancanza di una modalità Zombie standalone è una assenza che molti sentono particolarmente, tuttavia il publisher ha optato per offrire un pacchetto completo che includa la campagna single player, la modalità Zombie, il multiplayer e l'esperienza Warzone, quest'ultima scaricabile però anche separatamente.

E chissà che in futuro non si possa arrivare ad un simile compromesso, con "moduli" indipendenti scaricabili separatamente come free to play sullo stile di Call of Duty Warzone, con il gioco Premium che include invece la campagna e le modalità multiplayer più amate dai giocatori.