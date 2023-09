Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies: il lato horror dell'FPS nel Cinematic Trailer

Ai primi teaser di Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies fa seguito il Cinematic Trailer confezionato da Activision per alzare ufficialmente il siparo su questa esperienza horror a mondo aperto da poter vivere sin dal lancio del kolossal FPS.

Oltre alla già citata novità rappresentata dall'approccio open world, l'approdo della modalità Zombies nell'universo di Modern Warfare sarà foriero di sorprese per tutti gli appassionati della serie sparatutto di Activision.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori dell'esperienza Zombies di COD Modern Warfare 3 verterà attorno alle gesta compiute da una squadra di Operatori provenienti da tutto il mondo: i giocatori dovranno assistere i membri della Task Force 141 per aiutarli a fronteggiare la spaventosa minaccia rappresentata da un'orda inarrestabile di non morti.

Come sottolineato da Activision, la modalità Zombies sarà disponibile già a partire dal 10 novembre, giusto in tempo per il lancio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 su PC, PlayStation e Xbox. Nel lasciarvi al Cinematic Trailer in apertura d'articolo (e alla galleria immagini che trovate in calce alla notizia), vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su COD Modern Warfare 3 che prova a cambiare il gameplay.