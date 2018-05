Call of Duty Modern Warfare 4 avrà la campagna single player e uscirà nel 2019?

Call of Duty Black Ops 4 deve ancora uscire ma nelle scorse ore sono già iniziati a circolare rumor su Call of Duty 2019: secondo alcune indiscrezioni, il prossimo episodio della saga sarà Call of Duty Modern Warfare 4, attualmente in fase di sviluppo negli studi di Infinity Ward.

La notizia arriva da alcuni insider che avevano già svelato in anticipo alcuni dettagli su Call of Duty Black Ops 4 (tra cui l'inclusione della modalità Battle Royale e l'assenza della campagna), i quali sembrano dunque avere molta familiarità con il ciclo produttivo di Call of Duty.

Stando a quanto riportato, Modern Warfare 4 uscirà alla fine del 2019 e includerà lo Story Mode tradizionale, la modalità Zombie e varie modalità multiplayer. Infinity Ward starebbe pensando anche all'inclusione di una modalità Battle Royale ma sembra che non siano ancora state prese decisioni in merito e tutto potrebbe dipendere dall'accoglienza riservata a Blackout, la Battaglia Reale di BO4.

In ogni caso, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, probabilmente non riusciremo a saperne di più su Call of Duty Modern Warfare 4 prima di aprile/maggio 2019, come da tradizione.