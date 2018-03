Call of Duty Modern Warfare 4 citato dal doppiatore di Ghost e Gaz

Dopo l'annuncio di Call of Duty Black Ops 4 , il doppiatore di Ghost (di Modern Warfare 2) e Gaz (del primo Modern Warfare) Craig Fairbrass ha fatto riferimento anella biografia del proprio profilo Twitter. Si tratta effettivamente di un leak o di una semplice svista?

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, nella biografia Twitter di Craig Fairbrass vengono citati i vari giochi in cui il doppiatore ha prestato la propria voce: tra questi si può notare la serie di Call of Duty Modern Warfare, con l'inclusione del quarto capitolo non ancora annunciato.

Fairbrass si è forse lasciato sfuggire un dettaglio che non doveva far trapelare in anticipo, o siamo di fronte a un semplice errore di battitura? In ogni caso, provando a fare qualche ipotesi sul futuro di Call of Duty, è facile immaginare che dopo Black Ops 4 (in sviluppo per il 2018 a opera di Treyarch) sarà il turno di un nuovo capitolo sviluppato da Infinity Ward (dopo l'attuale Cod: WWII di Sledgehammer Games).

Il 2019 potrebbe essere l'anno di Call of Duty Modern Warfare 4? Nel frattempo continuano a diffondersi nuove indiscrezioni sull'ipotetico remaster di Modern Warfare 2.