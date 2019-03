Call of Duty Modern Warfare 4: spunta un'immagine leak, ma si tratta di un fake

Dopo l'avvento di Black Ops 4, primo capitolo di Call of Duty a non presentare una campagna single player e a puntare interamente su multiplayer e modalità Battle Royale, i fan del franchise di Activision continuano a domandarsi a quale sotto-serie apparterrà il titolo che il publisher pubblicherà a fine 2019.

L'ipotesi più accreditata, al momento, è che quella che vuole l'arrivo di Call of Duty: Moder Warfare 4, mentre appare più improbabile un seguito di Ghosts, considerando il feedback non entusiasmante ricevuto dal titolo pubblicato nel 2013. Ebbene, negli scorsi giorni è comparsa in rete un'immagine che a prima occhiata sembrava rappresentare la conferma definitiva dell'esistenza di Modern Warfare 4. Tuttavia, è stato accertato che lo scatto in questione è tratto dal profilo ArtStation di un artista tedesco, e che quindi non è collegato in alcun modo al lavoro che Activision sta segretamente portando avanti.

Per quanto non sia ancora giunto il momento del reveal ufficiale, sappiamo per certo che ad occuparsi del nuovo capitolo di Call of Duty ci sarà il team di Infinity Ward, che negli scorsi anni ha raggiunto l'apice del successo proprio con la trilogia dei Modern Warfare, e che ha invece dovuto scontrarsi con le critiche dei fan con la pubblicazione dell'insoddisfacente Infinite Warfare. È stato inoltre già confermata la presenza di una campagna single player, che secondo alcune voci di corridoio dovrebbe arrivare sotto forma di rimasterizzazione della campagna di Modern Warfare 2, storico capitolo del franchise che quest'anno compie il suo decimo anniversario.